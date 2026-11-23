Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir'in Çorum FK'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada attığı 3 golle yıldızlaşan Bertuğ Yıldırım, maç sonu açıklamalarıyla gündeme oturdu. Sahadaki muhteşem performansının ardından mikrofonların karşısına geçen milli golcü, İstanbul'da kaçan aslanla ilgili kimsenin bilmediği ilginç bir detayı paylaştı.

BERTUĞ YILDIRIM'DAN ASLAN İHBARI

Karşılaşmanın ardından muhabirin, "Maç içerisinde ilginç bir şey öğrendim. İstanbul'da kaçan aslanı ilk olarak ihbar eden senmişsin. Dün aslan kovaladın, bugün hat-trick yaptın. Ne söylemek istersin?" sorusu üzerine gülümseyen Bertuğ, yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

''ASLAN BİZİM EVİN ORADAYMIŞ''

Dün takım kampındayken evinin önünde aslan görüldüğüne dair haber aldığını belirten genç forvet, ''Bir telefon aldım. Aslanla ilgili bir şeyler söylediler. İlk başta inanamadım. Sonradan bizimle birlikte çalışan hanımefendi aslanı kendi gözleriyle gördüğünü söyledi. Ben de hemen arayıp jandarma ekipleriyle konuştum ve 'Aslan bizim evin oradaymış' diyerek ihbarda bulundum" ifadelerini kullandı.

''EVE DÖNÜNCE BELKİ ASLANI ARARIM''

Sosyal medyada ve haber bültenlerinde geniş yer bulan görüntülerin de kendi evinin güvenlik kamerasına ait olduğunu vurgulayan Bertuğ Yıldırım, sözlerini esprili bir dille "Çıkan görüntüler de bizim evin kamera kaydı olan görüntüler. Öyle de ilginç bir anımız oldu. Eve dönünce belki ben de aslanı ararım.'' dedi.