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Yerel Aynı fabrikada 2 gün arayla yangın
Yerel

Aynı fabrikada 2 gün arayla yangın

Yeniakit Publisher
2023-07-07 03:39:00 -
Aynı fabrikada 2 gün arayla yangın

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 2 gün önce yanan atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisinde yangın çıktı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi üzerinde kurulu atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisinde çıktı. Geçen 4 Temmuz’da gece geç saatlerde yangın çıkan tesisten dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, atıkların içten yandığını belirledi. İş makineleri ile de müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Polis, fabrikada 2 gün arayla 2 kez yangın çıkması konusunda soruşturma başlattı.

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