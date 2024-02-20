  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu!
Dünya

Aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu!

Yeniakit Publisher
2024-02-20 11:05:00 -
Aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu!

Haiti'nin güneyindeki Seguin kasabasında, aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Yerel kaynaklar, aile üyelerinin zehirlenmiş olabileceğini öne sürdü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Haiti'nin güneyindeki Seguin kasabasında, aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Yerel kaynaklar, aile üyelerinin zehirlenmiş olabileceğini öne sürdü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Amerika'da Karayip Denizi'nde bir ada ülkesi olan Haiti’nin güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu.

Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu.

Yetkililer, aile üyelerinin ölüm nedenlerinin henüz bilinmediğini belirtti. Yerel kaynaklar, aile üyelerinin zehirlenmiş olabileceğini öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAITI ŞİDDET OLAYLARI İLE DE GÜNDEMDE

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, adam kaçırma ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

Cinayeti akıllı saat çözecek
Cinayeti akıllı saat çözecek

Gündem

Cinayeti akıllı saat çözecek

Avrupa ve Amerika Türkiye'deki bu böcekleri takip ediyor! Müthiş özellik
Avrupa ve Amerika Türkiye'deki bu böcekleri takip ediyor! Müthiş özellik

Gündem

Avrupa ve Amerika Türkiye'deki bu böcekleri takip ediyor! Müthiş özellik

İzmir'de 18 yaşındaki gencin korkunç ölümü! İntihar mı cinayet mi?
İzmir'de 18 yaşındaki gencin korkunç ölümü! İntihar mı cinayet mi?

Yerel

İzmir'de 18 yaşındaki gencin korkunç ölümü! İntihar mı cinayet mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23