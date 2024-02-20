Aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu!
Haiti'nin güneyindeki Seguin kasabasında, aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Yerel kaynaklar, aile üyelerinin zehirlenmiş olabileceğini öne sürdü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Haiti'nin güneyindeki Seguin kasabasında, aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Yerel kaynaklar, aile üyelerinin zehirlenmiş olabileceğini öne sürdü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Amerika'da Karayip Denizi'nde bir ada ülkesi olan Haiti’nin güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu.
Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu.
Yetkililer, aile üyelerinin ölüm nedenlerinin henüz bilinmediğini belirtti. Yerel kaynaklar, aile üyelerinin zehirlenmiş olabileceğini öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
HAITI ŞİDDET OLAYLARI İLE DE GÜNDEMDE
Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, adam kaçırma ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.
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Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.