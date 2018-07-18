Ayna gibi parlayan musluklar için yöntemler

BİBERONLARINIZI TEMİZLEYİN:

Çocuğunuzun biberonundaki eski süt kokusundan kurtulun. Şişeye biraz diş macunu sürün, ılık su ekleyin, çalkalayın ve durulayın.

YÜZEYLERDEKİ KALCI İZLERİ TEMİZLEYEBİLİRİSNİZ

Nemli bir bez yardımıyla bir miktar diş macununu ovalayarak temizlemek istediğiniz bölgelere uygulayın.

AYAKKABILARDAKİ LASTİK VE KAUÇUKLARI TEMİZLEYİN:

Eski bir diş fırçası yardımıyla lekeleri ovalayın ardından nemli bir bezle temizleyin.

Banyo aynalarınızı buhardan koruyun: Birkaç damla macunu cama sürün. İyice ovaladıktan sonra durulayın.

RENGİ SOLMUŞ TIRNAKLARINIZI PARLATIN:

Macunu bir diş fırçası veya tırnak fırçası ile uygulayın.

KUPALARINIZDAN KAHVE VE ÇAY LEKELERİNİ ÇIKARMA:

Kupalarınızı çay ve kahve içmek için çok sık kullanıyorsanız zamanla bu içeceklerin lekeleri kupaya yapılır ve kolay kolay çıkmaz. Kupalardaki bu lekelerden kurtulmak için kupanızı diş macunu ile ovalayabilirsiniz.

MUSLUKLARINZI TEMİZLEYİP PARLATIN:

Banyo ve mutfakta bulunan musluklarınızı diş macunu ile silerek parlatabilir ve üstlerindeki su lekelerinden kurtulabilirsiniz.

TELEFON EKRANINDAKİ ÇİZİKLERİ KAPATIN:

Telefon camlarından bulunan çiziklerden kurtulmak için telefon camınızı diş macunu ile silebilirsiniz.

Yasemin.com'dan alınmıştır.