THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Ayna gibi parlayan musluklar için yöntemler

Diş bakımı için vazgeçilmez olan diş macunu farklı şekillerde kullanmak mümkündür.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 20:43
Ayna gibi parlayan musluklar için yöntemler

BİBERONLARINIZI TEMİZLEYİN:

Çocuğunuzun biberonundaki eski süt kokusundan kurtulun. Şişeye biraz diş macunu sürün, ılık su ekleyin, çalkalayın ve durulayın.

YÜZEYLERDEKİ KALCI İZLERİ TEMİZLEYEBİLİRİSNİZ

Nemli bir bez yardımıyla bir miktar diş macununu ovalayarak temizlemek istediğiniz bölgelere uygulayın.

AYAKKABILARDAKİ LASTİK VE KAUÇUKLARI TEMİZLEYİN:

Eski bir diş fırçası yardımıyla lekeleri ovalayın ardından nemli bir bezle temizleyin.

Banyo aynalarınızı buhardan koruyun: Birkaç damla macunu cama sürün. İyice ovaladıktan sonra durulayın.

RENGİ SOLMUŞ TIRNAKLARINIZI PARLATIN:

Macunu bir diş fırçası veya tırnak fırçası ile uygulayın.

KUPALARINIZDAN KAHVE VE ÇAY LEKELERİNİ ÇIKARMA:

Kupalarınızı çay ve kahve içmek için çok sık kullanıyorsanız zamanla bu içeceklerin lekeleri kupaya yapılır ve kolay kolay çıkmaz. Kupalardaki bu lekelerden kurtulmak için kupanızı diş macunu ile ovalayabilirsiniz.

MUSLUKLARINZI TEMİZLEYİP PARLATIN:

Banyo ve mutfakta bulunan musluklarınızı diş macunu ile silerek parlatabilir ve üstlerindeki su lekelerinden kurtulabilirsiniz.

TELEFON EKRANINDAKİ ÇİZİKLERİ KAPATIN:

Telefon camlarından bulunan çiziklerden kurtulmak için telefon camınızı diş macunu ile silebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 20:43
  1. yaşam
  2. ev temizliği
  3. sağlık
  4. musluk parlatma
  5. yüzey parlatma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    OHAL'de terörle etkin mücadele: 70 bin terörist ve terör örgütü yandaşı tutuklandı
    1. OHAL'de terörle etkin mücadele: 70 bin..
    2. Faciadan kurtarılan 102 kişi Mersin'e..
    3. Osmanlıspor ile küme düşen Josue,..
    4. Fenerbahçe Premier Lig ekibini rahat..
    5. Adnan Oktar'a dudak uçuklatan para..
    6. Ayna gibi parlayan musluklar için..
    7. Fabrika'da yangın! Osmaniye ve Adana..
    8. Şener Şen'in 'kedicik' çıkan yeğenine..
    9. Anne baba ilişkisi bakın çocuğu nasıl..
    10. Kılıçdaroğlu'na büyük şok!..
    11. Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında..
    12. Yenidoğan körlüğü nedir?
    13. Boris Johnson, İngiliz hükümetini topa..
    14. Konya'nın Karatay ilçesinde kaldırımda..
    15. Karabük'te otomobil hafriyat kamyonuna..
    16. Organize suç örgütü lideri Adnan..
    17. Temmuz ayında dolu sürprizi
    18. Anne sütü nasıl saklanır?
    19. AB'den terör devleti İsrail'e uyarı:..
    20. Mide balonu yöntemi zayıflatıyor
    Başbakana çağrı yaptı: Hemen Türkiye'ye git!
    Başbakana çağrı yaptı: Hemen Türkiye'ye git!
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Ahlâksız zihniyet
    Ahlâksız zihniyet
    Binlerce insan bu karikatürleri paylaşıyor! Kılıçdaroğlu pişman olacak
    Binlerce insan bu karikatürleri paylaşıyor! Kılıçdaroğlu pişman olacak
    Amerika'da işe geç kalmamak için 32 km yürüdü, patron kendi arabasını hediye etti
    Amerika'da işe geç kalmamak için 32 km yürüdü, patron kendi arabasını hediye etti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!