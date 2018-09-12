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AYM, Ayasofya'nın ibadete açılması için toplanıyor!

Anayasa Mahkemesi 2015 yılında Ayasofya'nın ibadete açılması için yapılan başvuruyu yarın görüşecek.

12 Eylül 2018 Çarşamba 18:14
AYM, Ayasofya'nın ibadete açılması için toplanıyor!

Ayasofya İstanbul'un fethinin sembolüydü. Fetih sonrası cami yapıldı. 1934'te Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürüldü. Tekrar cami yapılması bugüne kadar hep gündemde kaldı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Ayasofya'nın ibadete açılması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapıldı. Başvuru sahibi dernek 2015 yılında AYM bireysel başvuruda bulundu. Ancak hukuk mücadelesi çok önce başladı.

2004'TE BAŞBAKANLIĞA BAŞVURULDU

Söz konusu dernek, 2004 yılında başbakanlığa başvurarak, Ayasofya'da ibadet yapılmasına izin verilmesi konusunda yeni bir düzenleme yapılmasını istedi. Ancak derneğin bu başvurusuna başbakanlıktan yanıt gelmedi.

DANIŞTAY REDDETTİ

Bunun üzerine dernek 2005 yılında Bakanlar Kurulu'nun Ayasofya'nın müze yapılmasına dair kararının iptali için Danıştay'da dava açtı. Danıştay 10. Dairesi, derneğinin iptal talebini reddetti. Dernek bu karara karşı karar düzeltme başvurusunda bulundu. Ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu da başvurunun reddine kararlaştırdı.

AYM'YE BİREYSEL BAŞVURU

Bu gelişme üzerine dernek 2015 yılında Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuru dilekçesinde Ayasofya'nın ibadete açılması yönündeki talebin reddedilmesinin din ve vicdan hürriyetini ihlal ettiği belirtildi.

YARIN GÖRÜŞÜLECEK

AYM bu başvuruyu 3 yıl sonra gündemine aldı. Yüksek Mahkeme yarın yapacağı toplantıda derneğin başvurusuna dair kararını verecek. Yüksek Mahkeme'nin vereceği karar Ayasofya'nın geleceğine etki edecek.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 18:14
  1. İstanbul
  2. AYM
  3. Ayasofya'nın ibadete açılması için toplanacak
  4. ayasofya
  5. istanbul
  6. anayasa mahkemesi
  7. danıştay

YORUM YAZ

  • saddisaddi37 dk önce
    AYM nin kafir mi mümin mi olduğunu göreceğiz. AYM açmazsa fiilen açacağız.
  • abdulkerimabdulkerim40 dk önce
    ayasofyayı tekrar ibadete açacak baba yiğit henüz başa geçmedi.çünkü camiyi kapatanın gücünden daha büyük bir güç,daha büyük bir lider ancak ibadete açabilir.nokta.
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