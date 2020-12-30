İstanbul Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer'in vahşice katledilmesi gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'nin gündemine oturan vahşi cinayetin yankıları sürerken katil zanlısının son durumu merak ediliyor. Aylin Sözer'in katil zanlısı tutuklandı mı?

Aylin Sözer'in katil zanlısı tutuklandı mı?

Zanlı Kemal Ayyıldız'ın vahşi cinayeti işlediği binaya giriş görüntüleri ortaya çıktı. Zanlı savcılık sorgusunun ardından "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılan zanlı, güvenlik önlemleri altında Anadolu Adliyesine getirildi.

Burada savcıya ifade veren Ayyıldız, 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

Cinayetten önceki görüntüleri ortaya çıktı

Sözer'in katili Kemal Ayyıldız'ın cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız 'ın saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görülüyor. Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız daha sonra binaya giriyor.

Dün meydana gelen olayda inşaat işçisi olduğu öğrenilen Ayyıldız, Aylin Sözer'i boğazını keserek öldürdükten sonra evini ateşe vermişti.

Saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılan Kemal Ayyıldız'ın üzerinden Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.

İlk ifadesinde Aylin Sözer ile 10 yıldır tanıştıklarını ve ilişkileri olduğunu söyleyen Ayyıldız cinayet günü Aylin Sözer ile konuşarak evine geldiğini söyledi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu iddia edilen Ayyıldız'ın, Aylin Sözer'le 2009 yılında internet üzerinden tanıştığını, tanıştıklarında Aylin Sözer'in Amerika'da olduğunu, iki yıl boyunca sadece internet üzerinden telefonla konuştuklarını söylediği belirtildi.

Zanlı, Aylin Sözer'le ilk defa 2011 yılında İstanbul'da yüzyüze görüştüklerini anlatarak 'Bir kaç ay görüştükten sonra aramıza bir soğukluk girdi. 2014 yılına kadar hiç görüşmedik. Daha sonra tekrar görüştük. 2015 yılı ile 2018 yılı arasında yine hiç görüşmedik. 2019 yılı Kasım ayından beri sık sık görüşmeye başladık. Kız kardeşi ve oğlu beni tanıyordu' dedi.

Aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıktığı iddiasında bulunan Kemal A. “Aramızda kavga çıktı. Bıçağı rastgele salladım. Boğazına geldi. Kanlar içinde yere düştü' iddiasında bulundu.

Uyuşturucununda etkisiyle şoka girdiğini bu nedenle evden çıkamadığını anlatan Kemal A'nın., 'Kapı çalınca panikledim. Evi uyuşturucu için yanımda getirdiğim yanıcı maddelerle ateşe verdim. Kendimi öldürecektim ama beceremedim. Bunun üzerine polislere kendimi vurdurmaya çalıştım. Bu nedenle onlara doğal gaz borusunu kesip ateşe vererek saldırdım' dediği öğrenildi.