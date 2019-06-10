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Aylin Kılıç: Deniz tuzu göze faydalı değil

Doç. Dr. Aylin Kılıç "Denizin doğallığına kapılıp su altına gözünüzü açmayın. Sanılanın aksine deniz tuzu göze faydalı değil, aksine gözü kurutur, kızarıklık, yanma batmaya ve enfeksiyon kapmasına neden olabilir." dedi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:15
Aylin Kılıç: Deniz tuzu göze faydalı değil

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Aylin Kılıç, "Denizin doğallığına kapılıp su altına gözünüzü açmayın. Sanılanın aksine deniz tuzu göze faydalı değil, aksine gözü kurutur, kızarıklık, yanma batmaya ve enfeksiyon kapmasına neden olabilir." uyarısında bulundu.

Kılıç, yazın gelişiyle baş gösteren göz hastalıklarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bayram tatili ve yaz tatilini deniz kenarında geçirenlere uyarılarda bulundu.

Açık hava, rüzgar, deniz, kum ve güneşin göz sağlığı açısından riskler barındırdığına işaret eden Kılıç, görmeyi doğrudan etkileyen alerjik reaksiyonlara dikkati çekti.

Kılıç, "Rüzgar, kum, deniz ve havada uçuşan pek çok yabancı cisim göze çarparak alerjik reaksiyona neden olabilir. Güneşle birlikte alerjik reaksiyon şiddetli seyredebilir ve gözde kızarıklık, sulanma, bulanık görme ve ciddi kaşıntı yapabilir” uyarısında bulundu. 

"Havuz virüsünün tedavisi uzun"

Aylin Kılıç, havuz suyu hijyenini sağlayan bir takım koruyucu maddelerin, göze toksik etki yapabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Havuz suyu gözde kızarıklık, batma, yanma, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Havuzun içinde gözümüzü açmayalım. Buradan geçen çok ciddi bulaşıcı göz hastalıkları var. Bulaşıcı virüs tipi, özellikle yüzme havuzlarından kaynaklanabilir, sulanma ve çapaklanma yapabiliyor. Bu enfeksiyon 2-3 hafta, bazen aylarca sürebiliyor. Böyle durumda göz bolca gözyaşı damlası ile yıkanabilir ya da alerji varsa alerjiye yönelik tedavi verilebilir."

Halk arasında deniz suyunun göze faydalı olduğu yönünde yanlış bir inanış olduğunu aktaran Kılıç, "Denizin doğallığına kapılıp su altına gözünüzü açmayın. Sanılanın aksine deniz tuzu göze faydalı değil, aksine gözü kurutur, kızarıklık, yanma batmaya ve enfeksiyon kapmasına neden olabilir. Bu yüzden denizin içinde gözümüzü açmamaya dikkat edelim. Deniz gözlükleriyle denize girmek en sağlıklısı. Kontakt lens kullanıyorsanız, mutlaka lenslerinizi çıkararak denize girin ya da girdiyseniz tekrar kullanmayın." ifadelerini kullandı.

"Güneş gözlüğü sertifikalı olmalı"

Göz sağlığı ve güneş ilişkisine de değinen Kılıç, şu uyarılarda bulundu:

"Çıplak gözle güneşe asla bakmayalım, direkt güneşe bakmak görme kayıplarına sebep olabilir. Güneş gözlüğü takmaya önem verin. Güneş gözlüğünüz mutlaka ultraviyole korumalı olmalı. Perakende satılan güneş gözlükleri ultraviyole ışınları genelde bloke etmiyor. Gözlüğün pahalı ya da ucuz olmasına değil sertifikası olmasına dikkat edilmeli. Güneş ışığı gözde katarak, alerji, yaşa bağlı sarı nokta yapabilir." 

 

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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