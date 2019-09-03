Aylık hissesi değişmeden de aylık miktarı değişebilir

Soru: Annem Bağ-Kur emeklisi. Ayrıca 2013 yılında ölen babamdan dolayı da SSK dul aylığı alıyor. Anneme yatırılan en son aydaki SSK dul aylığının 1654 TL olduğunu e- devlet şifresiyle gördüm. Ben çalıştığım işten ayrılıyorum. Bekarım. İşten çıkıp yetim aylığına başvursam annemin maaşı düşer mi? Abdurrahman Ö.

Cevap: Anneniz Bağ-Kur emeklisi olduğu için eşinden almakta olduğu SSK dul aylığı hissesi yüzde 50 oranında. Size babanızdan aylık bağlanması halinde sizin aylık hisseniz yüzde 25 olacak. Annenizin aylık hissesi değişmeyecek. Ancak hissenin değişmemesi aylığın düşmeyeceği anlamına gelmez. Çünkü annenize, ölen babanızın maaşının yüzde 50’si değil Kanundaki alt sınır aylık yani en düşük aylığın yüzde 80’i ödeniyor. Size aylık bağlanınca annenizin alacağı maaş düşecek. Babanıza en düşükten maaş bağlanmışsa size aylık bağlanınca annenizin maaşı 1.224 TL sizin maaşınız da 612 TL olacak. Esasında ikinizin aldığı maaş annenizin aldığı maaşa göre yüzde 10 kadar yükselmiş oluyor.