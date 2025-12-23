  • İSTANBUL
Gündem Aylardır Selahattin Demirtaş asılı duruyor! Fondaş T24 unuttu mu yoksa algı operasyonu mu çekiyor?
Aylardır Selahattin Demirtaş asılı duruyor! Fondaş T24 unuttu mu yoksa algı operasyonu mu çekiyor?

Fondaş medyanın başını çeken T24, bir aydır Selahattin Demirtaş'ı "Günün Konusu" diye sayfada tutuyor.

Türkiye’nin terörle mücadelede tarihi bir dönüm noktası olan ‘Terörsüz Türkiye’ süreci, hazırlık aşamasından silahsızlanmaya, siyasi reformlardan toplumsal uzlaşıya kadar kapsamlı ve çok aşamalı bir dönüşüm programını içeriyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024 tarihinde DEM milletvekillerine yönelik attığı adım ve sonrasındaki açıklamalarla başlayan süreç, Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı AK Parti ve lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahiplenmesiyle çok hızlı ilerledi.

Başta CHP olmak üzere fondaş medya ve besleme troller süreci baltalamak için neredeyse hemen her gün farklı bir tiyatro çeviriyor.

 

Akıllarda ise "Haber orada unutuldu mu, yoksa algı operasyonu mu?" şeklinde soru işaretleri oluştu.

Haber ise "Gözler, Demirtaş'ın tahliyesinde: AİHM kararı kesinleşti, Bahçeli'nin "Tahliyesi hayırlı olacak" çıkışı siyaset gündemini sarstı!" başlığıyla dikkat çekti.

