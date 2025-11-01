Aylarca beklemeye son: ABD'ye 15 günde vize

ABD vizesi almak isteyenler için randevu bekleme süresinde ciddi bir iyileşme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın güncellediği “Küresel Vize Bekleme Süreleri” listesine göre, Ankara Büyükelçiliği’nden iş amaçlı B1 ve turizm amaçlı B2 vizeleri için randevu almanın ortalama süresi 15 güne kadar düştü. İstanbul Başkonsolosluğu’nda ise bu süre 1,5 ay olarak kaydedildi. İstanbul'daki süre eylül ayı başında 27 ay olarak gözüküyordu.

Uzmanlar, bu değişikliğin Türkiye’de vize başvurularında önemli bir hızlanma sağladığını vurguluyor.

TOM BARRACK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Konsolosluk ekibimiz, Türkiye’deki vize randevu sürelerini kayda değer şekilde kısaltırken, güvenlik ve tarama standartlarımızı da eksiksiz korumaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, randevu süresinin kısalmasının, özellikle iş seyahatleri ve turizm planlamaları açısından büyük kolaylık sağladığını belirtiyor.