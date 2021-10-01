Süper Lig’in 8.haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör Aykut Kocaman önemli açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman istifa | Aykut Kocaman istifa mı etti?

Takımda bazı şeyleri değiştirme gücünün kalmadığını aktaran Kocaman, "Bizim adımıza söyleyecek çok şey yok. Kendi adıma bir şeyler söylemek istiyorum. Sezon başlangıcında 8 maçta 6 mağlubiyet hem kendi adıma hem de kulüp adına kabul edilebilir bir durum değil. Bu tip durumlarda kendi adıma vereceğim kararlarda bir şeyleri değiştirme şansıma bakarım. Şu anda, özellikle de ilk yarıda gördüğüm oyuncu davranışı ve benzeri şeyler, bir şeyleri değiştirme konusundaki gücümüzün azaldığını gösteriyor. Ne kendimi ne de kulübü sıkıntıya sokmanın anlamı yok. Nasıl başarılarda karşılığını alıyorsak, başarısızlıkta da bedeli olmalı. Bu bedeli ödeyeceğiz. Kendi adıma bunu yapacağım" dedi.

Aykut Kocaman, "Ödeyeceğiniz bedel istifa kararı mı?" şeklindeki soruya, "Evet" yanıtını verdi.

Tecrübeli teknik adam, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ise "Geride kalan 8 maçta 6 mağlubiyet, 2 galibiyet. Kabul edilebilir değil. Elbette bunun bedeli olacak. Bu kulüp bunu hak etmiyor. İstifamı yönetime sunacağım. Sonuçlar ne olursa olsun gidişatı hep kontrol etmeye çalıştım. Ancak kendi adıma en doğru karar bu." değerlendirmesinde bulundu.