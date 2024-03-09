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Spor Ayın oyuncusu Miguel Crespo oldu! Rakipleri yıkan olay: Futbol hayatını zirveye taşıdı
Spor

Ayın oyuncusu Miguel Crespo oldu! Rakipleri yıkan olay: Futbol hayatını zirveye taşıdı

Yeniakit Publisher
2024-03-09 22:33:00 -
Ayın oyuncusu Miguel Crespo oldu! Rakipleri yıkan olay: Futbol hayatını zirveye taşıdı

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla Rayo Vallecano'ya kiralık olarak gönderdiği Miguel Crespo, İspanyol ekibinde şubat ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Fenerbahçe, 2021-22 sezonu başında Estoril'den 1.5 milyon euroya transfer ettiği Miguel Crespo'yu ara transfer döneminde Rayo Vallecano'ya kiralamıştı.

Sarı-Lacivertliler Crespo'yu satın alma opsiyonuyla İspanyol ekibine kiralarken, Portekizli orta saha yeni macerasına iyi bir giriş yaptı.

CRESPO AYIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Miguel Crespo, Rayo Vallecano'da şubat ayının en iyi oyuncusu seçildi. Ayrıca LaLiga'da 5 maça çıkan Miguel Crespo henüz skor katkısı veremedi.
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