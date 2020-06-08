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Yerel

Ayın en ihtişamlı hali: Dolunay

Gaziantep’te gün batımıyla ortaya çıkan ayın en ihtişamlı hali olan ‘dolunay’ kendine hayran bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 09:22:01 -
Ayın en ihtişamlı hali: Dolunay

Gaziantep’te gün batımıyla ortaya çıkan ayın en ihtişamlı hali olan ‘dolunay’ kendine hayran bıraktı.


Dünya’dan 384 bin 400 kilometre uzakta olan Ay, oluşturduğu ‘Dolunay’ konumu ile Gaziantep’ten gözlemlendi. İnsanlar ve canlılar üzerinde etkisi tartışılan, bilinmeyenleri nedeniyle günümüze kadar süregelen hikayelerinin yanı sıra parlaklığı ile de dikkat çeken dolunay, çıplak gözle gece boyu izlenebildi. Güneş ile dünya arasında yer aldığı konuma göre hilal, dolunay, ilk ve son dördün gibi evreleri olan Ay’ın en ihtişamlı hali olan dolunay, görsel bir şölen oluşturdu.

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