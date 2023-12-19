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Ayın çevresindeki esrarengiz parçalar kafa karıştırdı... İhtimaller neler

Yeniakit Publisher
2023-12-19 07:36:00 -

Sosyal medyada uzaya dair komplo teorileri havada uçuşurken, paylaşılan bir ay videosuna kimse net bir açıklama getiremedi.

Sosyal medyada uzaya dair komplo teorileri havada uçuşurken, sosyal medyada paylaşılan bir ay videosuna kimse net bir açıklama getiremedi.

Dünyadan aya doğru yakınlaştırılarak çekilen görüntülerde Ay ile dünya arasından uzay boşluğunda geçen bir takım parçaların havada uçuştuğu görüldü.

Görüntülere hiçbir teyit sitesinden veya X’ten bir açıklama gelmezken kimileri görüntünün bilgisayar yapımı sahte bir video olduğunu, kimileri parçaların UFO’lara ait olduğunu söyledi.

En gerçekçi açıklamayı ise görüntüdekilerin, uyduların yarattığı dünya çevresindeki uzay kirliliği olduğunu söyleyenler yaptı.


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