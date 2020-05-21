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Ayılar Tarkan’ın yaylasını mesken tuttu

Yörede ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu’nun yaylası olarak da bilinen Rize’nin İkizdere İlçesi Rüzgârlı Yaylasında bulunan evlere 6 ay arayla ikinci kez giren ayılar bir çok eve zarar vererek yöre halkını canından bezdirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 09:47:48 -
Ayılar Tarkan’ın yaylasını mesken tuttu

Yörede ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu’nun yaylası olarak da bilinen Rize’nin İkizdere İlçesi Rüzgârlı Yaylasında bulunan evlere 6 ay arayla ikinci kez giren ayılar bir çok eve zarar vererek yöre halkını canından bezdirdi.


Yayla sakinlerinden İsmail Bayrak, ayıların 30 kadar evin çoğuna girerek zarar verdiğini belirterek nasıl tedbir alacaklarını bilemediklerini kaydetti. Bayrak, “Kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek aramak için geldikleri yaylamızda evlerin kapı ve pencerelerini kırarak içeri girip önemli ölçüde hasar verdiler. Yaylada yaklaşık 30 ev var. Çoğuna girerek zarar verdiler. Bu zararın altından nasıl kalkacağız bilemiyoruz. Sonbaharda yayladan inerken evlerde yiyecekte bırakmamıştık. Ancak ahşap olan evlerimizin kapı ve pencerelerini kırarak içeri girdiler. Her tarafı dağıtıp kırmışlar. Bölgemizde boz ayılar çok arttı. Arı kovanlarımıza zarar verdikleri yetmediği gibi artık evlerimize girerek zarar vermeye başladılar. Nasıl tedbir alacağımızı bilemiyoruz. Zehirlemek öldürmek yasak. Ayı öldürmenin cezası 28 bin TL. Bizim zararımız ne olacak?" dedi.

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