Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup'a iyi başladı





İSTANBUL (AA) - Porsche Carrera Cup'ın Fransa serisinde yarışan milli sporcu Ayhancan Güven, Nogaro pistinde koşulan ilk ayakta, bir birincilik bir de ikincilik kazandı.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre serinin iki yarıştan oluşan ilk ayağı, 21-22 Nisan'da Fransa'nın Nogaro kasabasında koşuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto ve TOSFED desteğinde Martinet by Almeras takımı adına mücadele eden 21 yaşındaki Ayhancan Güven, şampiyonanın ilk ayağında ilk yarışı ikinci, ikinci yarışı ise birinci sırada tamamladı. Türkiye logolarının yer aldığı otomobiliyle Nogaro'da Türk bayrağını göndere çektiren milli sporcu, geçen yıl şampiyonluğa ulaştığı Porsche Carrera Cup Fransa serisine hızlı bir başlangıç yaptı.

Ayhancan Güven, 10-12 Mayıs'ta Porsche Mobil 1 Supercup ilk yarışı için İspanya'nın Barselona kentinde piste çıkacak. Genç sporcu, 16 Nisan'da bu kentte yapılan sezon öncesi resmi testlerde en iyi zamanın sahibi olmuştu.



