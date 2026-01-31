  • İSTANBUL
Gündem Ayhan Bora Kaplan davasının firari sanığı Serdar Sertçelik Türkiye’de! Macaristan’dan özel uçakla getirildi
Gündem

Ayhan Bora Kaplan davasının firari sanığı Serdar Sertçelik Türkiye’de! Macaristan’dan özel uçakla getirildi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kırmızı bültenle aranan ve Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numaralı ismi olduğu ileri sürülen Serdar Sertçelik, Macaristan’da yakalanmasının ardından Türkiye’ye iade edildi.

Hakkında hazırlanan iade dosyası kapsamında geçtiğimiz aylarda Macar yetkililerce gözaltına alınan Sertçelik, bugün akşam saatlerinde emniyet güçleri eşliğinde Budapeşte’den havalanan özel bir uçakla İstanbul Havalimanı’na getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,Kırmızı Bülten ile aradığımız Macaristan’da tutuklu bulunan A.B.K. Organize Suç Örgütü Yöneticisi Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar Polisi tarafından, A.B.K. Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Macaristan’dan ülkemize getirildi. "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme ve Bir Suçu Gizlemek, Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme" suçlarından hakkında Kırmızı Bülten çıkartılan Serdar Serçelik 25 Mayıs 2024 tarihinde Macaristan’da yakalanmış ve tutuklanmıştı" ifadesini kullandı.

 

Organize suç örgütü yöneticiliği ve çeşitli asayiş suçlarından yargılanan zanlının iadesi, Kaplan davasındaki karanlık noktaların aydınlatılması açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

