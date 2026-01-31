  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'nin gözü kulağı bu görüşmede! Erdoğan kabul etti Eşcinsel sapkın Mika Raun hakkında flaş karar CHP'den emekliye bir darbe daha: Zam düzenlemesini AYM'ye taşıdılar! İsrail tiyatroya başladı: Gazze’ye saldırmak için yeni bahane CHP'nin faşist yüzü hortladı: Gökhan Günaydın'dan yargıya açık tehdit! ‘Cübbelerindeki rozetleri sökeceğiz’ Başörtüsü zulmü hala hafızalarda! Bakan Tekin’in şahit olduğu 2 acı olay Özgür Özel, Aday yapma karşılığında Muhiddin Böcek’ten 20 milyon dolar rüşvet aldı mı almadı mı? Tamar Tanrıyar’ın iddiası CHP’yi salladı PKK’nın Fransız betoncusu çıktı yerine cumhurbaşkanı oyunda Macron'un PKK aşkı Zelenski'den Putin'in teklifine cevap: 'Eğer cesareti varsa...' Refah Sınır Kapısı, 1 Şubat'ta çift yönlü geçişine açılacak Siyonist yeni oyun peşinde
Yerel 'Altınyüzük' çetesine polis 'bilezik' taktı
Yerel

'Altınyüzük' çetesine polis 'bilezik' taktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Adana'da jandarma ekipleri ‘nitelik yağma, kasten yaralama, silahlı tehdit' gibi suçlar işleyen 'Altınyüzük' çetesine yönelik yaptığı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Adana'da jandarma ekipleri ‘nitelik yağma, kasten yaralama, silahlı tehdit' gibi suçlar işleyen 'Altınyüzük' çetesine yönelik yaptığı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu ve Solaklı Mahallesi'nde faaliyetlerini yürüten bir çeteyi takibe aldı. Altınyüzük ismi ile bilinen çetenin ‘Kasten yaralama, silahlı tehdit, nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlar işlediği yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlendi. Bunun üzerine şafak vakti çeteye jandarma özel timleriyle eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 8 şüpheli yakalandı. Adreslerinde ise 2'si ruhsatsız tabanca 3 silah ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 4'üde adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Suç örgütlerine CİMER darbesi Vatandaş ihbar etti, çeteler çökertildi
Suç örgütlerine CİMER darbesi Vatandaş ihbar etti, çeteler çökertildi

Gündem

Suç örgütlerine CİMER darbesi Vatandaş ihbar etti, çeteler çökertildi

Sokak çetelerine eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var
Sokak çetelerine eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var

Yerel

Sokak çetelerine eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var

Eskişehir merkezli dev operasyon! 6 ildeki fuhuş çetesine darbe indirildi
Eskişehir merkezli dev operasyon! 6 ildeki fuhuş çetesine darbe indirildi

Yerel

Eskişehir merkezli dev operasyon! 6 ildeki fuhuş çetesine darbe indirildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23