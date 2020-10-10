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Ekonomi Aydıntepe HES Projesi 670 kilovatsaat elektrik enerjisi üretecek
Ekonomi

Aydıntepe HES Projesi 670 kilovatsaat elektrik enerjisi üretecek

Yeniakit Publisher
2020-10-10 15:27:08 -
Aydıntepe HES Projesi 670 kilovatsaat elektrik enerjisi üretecek

BAYBURT (AA) - Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Aydıntepe ilçesinde inşa edilen Hidro Elektrik Santrali'nin (HES) 670 kilovatsaat elektrik enerjisi sağlayacağını bildirdi.

Vali Epcim, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ile Aydıntepe ilçesinde yapımı devam eden HES inşaatını inceleyerek, Kaymakam Tanju Çanakçıoğlu ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Vali Epcim, projenin, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında yapıldığını ve ciddi gelir beklentisinin olduğunu söyledi.

Proje çerçevesinde 670 kilovatsaat elektrik enerjisi üretileceğini belirten Epcim, "Bu proje kapsamında Aydıntepe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin çok ciddi bir gelir elde etmesini beklemekteyiz. Bu sene KÖYDES kapsamında Hidro Elektrik Santrali projemizi gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 1 ay içerisinde projenin tamamlanması beklenmekte." dedi.

Milletvekili Battal ise bölgede HES projesinin yanı sıra baraj projesi için de çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Aydıntepe Ovası'nın, Bayburt tarımı için hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Battal şunları kaydetti:

"Bu ovanın sulanması hususunda yıllardır hayallerimiz var. Bu bölgede önemli bir baraj çalışması tasarlanıyor. Ama buna ilaveten Bayburt İl Özel İdaresi tarafından planlanan ve yapımı tamamlanan bir gölet üzerine kurduğumuz küçük bir HES, bu sulamaya katkı sunmak üzere tasarlanmış bir çalışmanın sonuna yaklaşmış. Ben buna emek veren Valimize, Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. İnşallah yakın zamanda hizmete açarız."

Vali Epcim'e incelemelerinde Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit ve diğer ilgiler eşik etti.

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