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Gündem Aydın'daki patlamaya ilişkin Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama
Gündem

Aydın'daki patlamaya ilişkin Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki restoranda meydana gelen patlamada yaralanan 5 kişiden birinin entübe durumda olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 19:07:00 -
Aydın'daki patlamaya ilişkin Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aydın'da yaşanan patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yaralılardan 4'ünün tedavisinin kaldırıldıkları hastanelerde devam ettiğini aktaran Koca, "Halen entübe durumda olan bir hastamızda yüzde 80 yanık var, ilk müdahalenin ardından İzmir'e nakli yapılıyor" bilgisini paylaştı.

Olay yerine ilk ambulansın, patlamadan 2 dakika sonra ulaştığını anlatan Koca, şunları kaydetti:

"5 ambulans, 1 UMKE Timi, 18 sağlık personeliyle kazanın sonuçlarını hafifletmeye çalıştık. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız."

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