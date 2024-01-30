Aydın'da zihinsel engelli adamın cansız bedeni kaldırımda bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaldırımda hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu ilgili ekiplere bildirdi. Yapılan incelemede şahsın zihinsel engelli olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 14.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Hüseyin Can Bulvarı'nda edinilen bilgiye göre, kaldırımda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede yerde yatan kişinin zihinsel engelli Mustafa Yalnız (62) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen Yalnız'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.