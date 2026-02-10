  • İSTANBUL
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 815 gram madde ele geçirildi!
Gündem

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 815 gram madde ele geçirildi!

Aydın'ın Efeler ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda 815 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve 98 bin 120 TL nakit para ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 815 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken iki şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 98 bin 120 TL nakit para da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik sürdürdükleri istihbarat çalışmaları kapsamında bir operasyon planladı. Uzun süreli teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından harekete geçen ekipler, Efeler ilçesine bağlı Ata Mahallesi'ndeki bir ikameti hedef aldı.

Operasyonda adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, M.Y. ve M.Ç. isimli iki şüpheliyi yakaladı. Adreste gerçekleştirilen ayrıntılı aramalarda 815 gram uyuşturucu madde, maddelerin tartılmasında kullanıldığı belirlenen 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 98 bin 120 TL nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Yakalanan şüpheliler M.Y. ve M.Ç. hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

