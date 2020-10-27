Aydın'da uyuşturcu ele geçirilen tamir atölyesinin sahibi tutuklandı
AYDIN (AA) - Aydın'da 900 gram uyuşturucu ele geçirilen tamir atölyesinin sahibi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi'nde E.G'ye ait oto tamir atölyesine operasyon düzenledi.
İş yerinde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 500 gram metamfetamin ve 400 gram esrar ile 2 hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.