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Aydın’da uluslararası spor kampı

Kuveyt Al Shabap Spor Kulübü masa tenisi minikler branşında 10 gün boyunca Aydın’da kamp yapacak.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:45
Aydın’da uluslararası spor kampı

Kuveyt Al Shabap Spor Kulübü masa tenisi minikler branşında 10 gün boyunca Aydın’da kamp yapacak.


Kuveyt’in Ahmedi şehrinin spor kulübü olan Al Shabap Kulübü yöneticileri Aydın’da gerçekleştirecekleri kamp ile ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ziyaretle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Aydın’da 10 gün boyunca uluslararası spor kampı yapacaklarından dolayı Al Shabap Spor Kulübüne teşekkür ederim. Aydın’da masa tenisi sporcularımızla birlikte antrenman yapacak ve takımlarımızla hazırlık maçları gerçekleştirecekler. Sadece sporcularımızla değil branşlarında uzman masa tenisi antrenörlerimizle de bir araya gelip teknik konularda görüş alışverişi yapacaklar. Bu tür spor kamplarının Aydın’da sayısını arttıracağız” dedi.


Kulüp yöneticisi Abdallah Alkendiri, Fillikçioğlu’na misafirperverliğinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti ve Aydın’a gelecek sezon yapılacak olan kamp döneminde daha fazla branşta katılacaklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:45
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