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Aktüel Aydın'da uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü öldü
Aktüel

Aydın'da uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:03:31 -
Aydın'da uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde cipin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Arif Aktaş'ın (50) kullandığı 48 TK 332 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Bağcılı Mahallesi Karaguz mevkisinde uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Aktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Aktaş'ın cipiyle incir bahçesine gübre taşıdığı öğrenildi.

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