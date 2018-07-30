Aydın'da tur otobüsüne molotofkokteylli saldırı
Aydın'da bir kişi, park halindeki tur otobüsüne molotofkokteyli attı. Araçta hasar meydana gelirken saldırıyı gerçekleştiren kişi yakalandı.30 Temmuz 2018 Pazartesi 08:03
Aydın Kuşadası'nda bir otelin müşterisi Ş.A, Sabri Mumcu Caddesi'ndeki otel önünde park halinde duran yabancı plakalı tur otobüsüne 3 molotofkokteyli attı.
Otobüsün alev almasının ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü.
Polis ekiplerince yakalanan Ş.A'nın tur otobüsleriyle gelen yabancı bir grupla tartıştığı, bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.
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