  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Aydın'da traktörle otomobil çarpıştı
Yerel

Aydın'da traktörle otomobil çarpıştı

Yeniakit Publisher
2023-07-08 03:08:00 -
Aydın'da traktörle otomobil çarpıştı

Aydın’ın Germencik ilçesinde otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Germencik ilçesi, Aydın- İzmir karayolu Neşetiye Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın yönünden İzmir istikametine gitmekte olan Mehmet Ali Taşdemir (68) yönetimindeki 20 YA 446 plakalı otomobil, Mustafa Lop’un (59) kullandığı 09 TE 366 plakalı traktöre çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil şarampole uçarken, traktör ise ikiye bölündü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ile araçta sıkışan eşi Yadigar Taşdemir (61), Emine Akman (44), Ayla Akman (14), Arda Akman (12) ve traktör sürücüsü Mustafa Top, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi ile Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23