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Aydın’da trafik canavarı geçen ay 7 can aldı

AYDIN (İHA) – Aydın’da, geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde meydana gelen 761 ayrı trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 722 kişi yaralandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:32
Aydın’da trafik canavarı geçen ay 7 can aldı

AYDIN (İHA) – Aydın’da, geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde meydana gelen 761 ayrı trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 722 kişi yaralandı.


Aydın’da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 2019 yılı Ağustos ayı içerisinde toplam 164 bin 952 araç kontrol edildi. Bu araçlardan kusurlu bulunan 20 bin 706 araca 7 milyon 201 bin 900 TL para cezası tatbik edildi. Ağustos ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu 289 sürücü trafikten men edildi. Kusurlarından dolayı 443 sürücünün ehliyetine el konulan denetimlerde, 2 bin 500 araç trafikten men edildi.



Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2019 Ağustos ayı içerisinde Aydın ili sınırlarında maddi hasarlı 341, yaralamalı 417, ölümlü 3 olmak üzere toplam 761 ayrı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 722 kişi yaralanırken; 7 kişi de hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:32
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