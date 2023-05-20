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Yerel Aydın'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı
Yerel

Aydın'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı

Yeniakit Publisher
2023-05-20 17:35:00 -
Aydın'da tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Aydın'da E.Y'nin kullandığı 09 P 1526 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Şehit Fehmi Şahin Kavşağı'nda, M.G. idaresindeki 07 TDC 04 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 9 tarım işçisi yaralandı.

Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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