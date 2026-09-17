Aydın’da tağşiş yağ deposuna baskın! 4 bin litre yağ, binlerce boş teneke

Aydın’da piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen etiketsiz tağşiş yağlara yönelik operasyon düzenlendi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik faaliyetlerinin önüne geçilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında kent genelinde belirlenen adresleri takibe aldı.

Ekipler, 1-15 Eylül tarihleri arasındaki çalışmalar kapsamında 5 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi.

4 bin 63 litre etiketsiz yağ ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda 4 bin 63 litre etiketsiz tağşiş yağ bulundu.

Operasyonda dikkat çeken bir başka ayrıntı ise ele geçirilen boş tenekeler oldu. Polis ekipleri, söz konusu yağların dolumunda kullanılmak üzere bulundurulduğu değerlendirilen 7 bin 922 boş tenekeye el koydu.

Ele geçirilen yağ ve tenekeler incelemeye alınırken ürünlerin piyasaya hangi yöntemle ve hangi etiketlerle sürülmesinin planlandığının belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

5 şüpheliye işlem, 1 milyon 846 bin lira ceza

Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere toplam 1 milyon 846 bin lira idari para cezası uygulanırken ele geçirilen ürünlere ilişkin incelemenin devam ettiği bildirildi.