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Yerel Aydın’da şimşekler geceyi aydınlattı
Yerel

Aydın’da şimşekler geceyi aydınlattı

Yeniakit Publisher
2023-09-28 07:24:00 -

Aydın’ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

Aydın’da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Gök gürültülü sağanak yağışla birlikte şimşekler de birbiri ardına belirdi. Art arda çakan şimşekler ve yıldırımlar geceyi gündüze çevirdi. Sağanak yağışlı havanın Aydın’da önümüzdeki iki gün boyunca yerel olarak etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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