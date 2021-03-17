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Gündem Aydın'da silahlı çatışma
Gündem

Aydın'da silahlı çatışma

Aydın'da iki ayrı grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 03:22:00 -
Aydın'da silahlı çatışma

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup Yeni Mahalle Gonca Sokak'ta karşılaştı.

Tarafların pompalı tüfekle birbirlerine ateş açması sonucu F.A, K.E. ve U.B. ile o sırada sokaktan geçen P. Ü. ve T.D. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan U.B'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, silahlı kavgaya karışan B.C, E.C, G.İ, O.İ, Ç.S.T. ve G.Ü'yü gözaltına aldı. Ayrıca, pompalı tüfek, tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.

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