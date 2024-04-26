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Gündem Aydın'da Sibergöz operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

Aydın'da Sibergöz operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Yeniakit Publisher
2024-04-26 12:25:43 - 2024-04-26 12:25:43
Aydın'da Sibergöz operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Aydın'da Jandarma ekipleri tarafından, internet üzerinden çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen 14 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 212 personelin katılımıyla sibergöz operasyonu gerçekleştirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde Terör Örgütü Propagandası, Cumhurbaşkanına Hakaret, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar, Dini Değerleri Alenen Aşağılama suçlarına yönelik paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 6 ilçede toplam 14 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Faaliyet kapsamında 173 işletmenin kontrolü yapılarak, 5 bin 131 şahıs sorgulandı ve 6 aranan şahıs yakalandı.

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