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Gündem Aydın'da operasyon! Gözaltına alındılar
Gündem

Aydın'da operasyon! Gözaltına alındılar

Aydın'da nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 22:47:00 -
Aydın'da operasyon! Gözaltına alındılar

Aydın'da nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmanyozgatlı Mahallesi'ndeki nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası yapılması üzerine inceleme başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 7 kişinin kimliğini tespit etti.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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