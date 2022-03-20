Aydın'da operasyon! Gözaltına alındılar
Aydın'da nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.
Aydın'da nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmanyozgatlı Mahallesi'ndeki nevruz etkinliğinde terör örgütü propagandası yapılması üzerine inceleme başlattı.
Görüntüleri inceleyen polis, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 7 kişinin kimliğini tespit etti.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonla 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.