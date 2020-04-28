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Aktüel

Aydın'da karantinadaki gence doğum günü sürprizi

2020-04-28 14:32:17 -
Aydın'da karantinadaki gence doğum günü sürprizi

AYDIN (AA) - Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Malezya'dan getirilen kişiye, kaldığı yurtta doğum günü sürprizi yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Adnan Menderes Yurdu'nda kalan Ahmet Şahin'in 20. yaşına girdiğini öğrenen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, Şahin'in doğum gününü kutlamak istedi.

Pasta alan görevliler, Şahin'in kaldığı odaya giderek kendisine sürpriz yaptı.

Çok mutlu olduğunu söyleyen Şahin, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür etti.

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