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Yerel

Aydın’da kaplumbağa seferberliği

Söke’nin tam ortasından geçen ve ıslah çalışmalarına başlanan Söke Çayı’nda barınan Balkan Kaplumbağaları için DSİ ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürülüğü tarafından seferberlik ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 15:23:59 -
Aydın’da kaplumbağa seferberliği

Söke’nin tam ortasından geçen ve ıslah çalışmalarına başlanan Söke Çayı’nda barınan Balkan Kaplumbağaları için DSİ ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürülüğü tarafından seferberlik ilan edildi.


Islah çalışmalarının devam ettiği Söke Çayına gelen DSİ 211. Şube Müdürülüğü ve Doğa Koruma Milli Parklar Aydın Şube Müdürülüğü ekipleri çaydaki su birikintilerinde yaşayan kablumbağaları topladı. Özenle toplanan kaplumbağaların yeni yaşam alanlarına bırakılacağı belirtildi.


Söke Çayı Yatağının belirli bölümlerinde bulunan Balkan Kaplumbağalarını toplama çalışmalarına DSİ 211. Aydın Şube Müdürü Serkan Baştürk, Doğa Koruma Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Özcan Mersin, görevliler ve işi yapan firmanın temsilcileri katıldı.

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