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Aktüel

Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-23 19:56:17 -
Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muhammet Barlas'ın kullandığı 09 UB 063 plakalı motosiklet, Kardeşköy Mahallesi'nde, karşı yönden gelen Sefa Y. yönetimindeki 09 US 666 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Barlas'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Barlas'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Sefa Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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