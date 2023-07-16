Aydın'da işçi arayan sayısı iş arayan sayısından fazla çıktı

Aydın'da işgücü rakamları belli olurken İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, il genelindeki birçok gencin Aydın'daki ücret politikasından dolayı Denizli ve Torbalı Sanayisi'ne gittiğini belirtti. İl genelinde yaşanan bu durumun sebeplerinin tespit edilmesi için konuya el koyan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ilgili kurumlara talimat vererek, gençlerin Aydın'dan iş göçü yapmalarının sebeplerinin araştırılarak analiz edilmesini ve bunun önüne geçmek için alınacak önlemlerin belirlenmesini istedi.

“Aydın’da yüzde 17 genç işsizlik var”

Aydın’daki ücret politikasından dolayı gençlerin, Denizli ve Torbalı sanayisine gittiğini tespit ettiklerini ifade eden İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi; “Bize eleman alımı başvurusu yapılan kepçe operatöründen, kaynakçıya, elektrik teknikerinden muhasebeciye kadar bin 366 kişilik ve ayrıca 76 kişilik engelli kadrosu talebini, maalesef karşılayamamaktayız. Yurtiçi ve yurtdışı turistin artması sebebiyle de turizm işletmelerinde şu anda ciddi bir hizmet elemanı açığı bulunuyor. Sanayi işletmelerinden de ara eleman açığımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. İlimizdeki işverenler ile yüz yüze yaptığımız görüşmelerde de işverenlerin yüzde 20’si bize, aradığı elemanı bulmakta güçlük çektiğini, vasıflı eleman bulmakta güçlük çektiğini belirtiyor. Şu anda Aydın’da yüzde 17 oranında 15-24 yaş arası olarak değerlendirilen genç işsizlik var. Ancak işverenin yüzde 20’si aradığı nitelikte genç elemanı bulamıyor. Burada paydaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Bu gerçekten çalışılması, değerlendirilmesi bir durum. Yüzde 17 genç işsizlik var ama işverenin yüzde 20’si de aradığı nitelikte eleman bulmadığını dile getiriyor. Çok sayıda açık iş ilanının karşılanamaması ise bize nitelikli elemanın yeterli düzeyde kalifiye olamamasını, mesleki olarak gereken teknik bilgi ve deneyime sahip olamamasını anlatıyor. Bu sebeple işverenler ara eleman ihtiyacını karşılayamamakta. İş arayanların yönünden bakıldığında ise bu durumu bizlere şunu söylüyor. Gençlerimiz bize İşyerlerinin çalışma şartları, kazandırabileceği yetenekler ve ücret politikaları yönünde sitemlerini bildiriyor. Bu konuda rakam söylemek istemiyorum ancak bu kadar açık iş ilanına rağmen hem Denizli sanayisine hem Torbalı sanayisine binlerce Aydınlı gencimizin gittiğini görüyoruz. İhtiyacımız olan teknik elemanlarının da ücret politikaları ve çalışma şartlarından dolayı Denizli ve Torbalı sanayilerini tercih ettiğini görüyoruz maalesef” dedi.