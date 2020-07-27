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Aktüel

Aydın'da iriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 18:04:42 -
Aydın'da iriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde bir evin kümesindeki follukta bulunan ve iri boyutuyla dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı.

Kızılgüney Mahallesi'nde oturan Kenan Yıldırım, bahçesinde baktığı tavukların bulunduğu kümeste normalden büyük bir yumurta gördü.

Yıldırım, cetvelle boyunu 8 santimetre olarak ölçtüğü yumurtayı kırınca içinden yumurtanın akı ve sarısının yanında kabuklu başka bir yumurta çıktı.

AA muhabirine ilk kez bu büyüklükte bir yumurta gördüğünü anlatan Yıldırım, "İlk başta yumurta mı değil mi diye merak ettim. Yumurtayı elime aldım ve salladım. Yumurtanın içresinde 'tıkır tıkır' ses geliyordu. Ailemle paylaştım. Komşular geldi ve onlar da baktılar. Kırarken kameraya aldım. Yumurtanın içinden bir tane daha yumurta çıktı." diye konuştu.


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