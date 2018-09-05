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Aydın’da inşaat temeline düşen işçi hayatını kaybetti

Efeler ilçesinde, inşaatın temek çukuruna düşen ve daha sonra üzerine göçük meydana gelen işçi hayatını kaybetti.

05 Eylül 2018 Çarşamba 08:47
Aydın’da inşaat temeline düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, Efeler ilçesine bağlı Güzelhisar Mahallesinde yeni başlayan bir inşatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşatta kalıp ustası olarak çalışan Çetin Uzun (54), akşam iş çıkışından sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle temel çukuruna düştü. Bu sırada meydana gelen göçükte toprak altına kalan Uzun, olay yerinde hayatını kaybetti.

Akşam saat 21.45 sıralarında inşaatta dolaşan diğer bir işçi, göçük altında kalan Çetin Uzun’u fark etti. İtfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım isteyen işçi, kendi çabalarıyla da arkadaşını kurtarmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü dar alandaki toprak altından çıkarılan Uzun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Uzun’un cenazesi otopsi için ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 08:47
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