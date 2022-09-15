Aydın'da iki grup arasında kavga: 2'si çocuk 16...
Aydın'da, iki grup arasında çıkan kavgada, bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu 16 kişi yaralandı.
Aydın'da, iki grup arasında çıkan kavgada, bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu 16 kişi yaralandı.
Olay, Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak'ta yaşandı.
Alınan bilgiye göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, pompalı tüfekle karşı grubun üzerine rastgele ateş etti.
Saçmaların isabet ettiği 2'si çocuk 16 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli V.Ö. gözaltına alındı.