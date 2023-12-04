Aydın'da iki aile arasında kavga: 11 yaralı
Aydın'da iki aile arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada biri ağır 11 kişi yaralandı.
Aydın'da iki aile arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada biri ağır 11 kişi yaralandı.
Olay, Buharkent ilçesi Kamilpaşa Mahallesi'nde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri, kent merkezinde karşılaştı.
Aile üyeleri arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Tarafların birbirine sopa ve kesici aletlerle saldırdığı kavgada, biri ağır 11 kişi yaralandı.
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Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis kavga ile ilgili inceleme başlattı. (İLKHA)