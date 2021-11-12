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Yerel Aydın'da ev yangını! Yaşlı kadın yaşamını yitirdi
Yerel

Aydın'da ev yangını! Yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde müstakil evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 03:24:00 -
Aydın'da ev yangını! Yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Arslanlı Mahallesi 3176. Sokak'ta, Vicdan Uysal'ın (82) yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen evde, Uysal'ın cesedine ulaşıldı. Ceset, savcının incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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