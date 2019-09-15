Aydın'da cinayet Boşanma aşamasında olduğu eşinin görüştüğünü öne sürdüğü kişiyi bıçakla öldüren zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

AYDIN (AA) - Aydın'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşinin erkek arkadaşı olduğunu öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Alınan bilgiye göre, G.C, uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasında olduğu eşi F.C'nin annesinin Kardeşköy Mahallesi'ndeki cenaze törenine geldi. G.C, eşi F.C'nin vefat eden annesinin evinde, eşiyle görüştüğünü ve erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği Tuncay A'yı (28) göğsünden bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Tuncay A, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Zanlının, kasten yaralama suçundan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.