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Yerel Aydın'da bir evden 16 kamyon çöp çıktı
Yerel

Aydın'da bir evden 16 kamyon çöp çıktı

Yeniakit Publisher
2023-11-07 16:20:00 -
Aydın'da bir evden 16 kamyon çöp çıktı

Aydın'ın Germencik ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 65 yaşındaki bir vatandaşın evinden, 16 kamyon çöp çıkarıldı. Saatler süren temizlik çalışmalarının ardından evde ilaçlama çalışması yapıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 65 yaşındaki bir vatandaşın evinden, 16 kamyon çöp çıkarıldı. Saatler süren temizlik çalışmalarının ardından evde ilaçlama çalışması yapıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 7 Eylül Mahallesi'nde yalnız yaşayan A.K'nin (65) evinden kötü koku geldiği şikayeti üzerine, Germencik Belediyesi ekipleri eve gitti.

Bildirilen adrese giden ekipler, evin içinin ve bahçesinin çöp yığınıyla dolu olduğunu belirledi. Belediyenin temizlik işleri ekibi, bir kepçenin de yardımıyla evden 16 kamyon çöp çıkardı.

Çöplerin çıkarılmasının ardından evde ilaçlama çalışması yapıldı. Mahalle muhtarı Ahmet Çıray, gazetecilere, kötü koku nedeniyle belediye ve kaymakamlığa dilekçe verdiklerini belirterek, yetkililere teşekkür etti.
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