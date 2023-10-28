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Dünya Aydın'da acımasız kadın evini hayvan mezarlığına çevirdi!
Dünya

Aydın'da acımasız kadın evini hayvan mezarlığına çevirdi!

Yeniakit Publisher
2023-10-28 08:33:00 -
Aydın'da acımasız kadın evini hayvan mezarlığına çevirdi!

Maliyeden emekli 64 yaşındaki cani kadın “Hayvanseverim” diyerek topladığı onlarca kedi ve köpeği vahşice katletti. Komşuların şikayeti üzerine yapılan baskında hayvanlara işkence yaparak öldürdüğü tespit edildi.

Maliyeden emekli 64 yaşındaki cani kadın “Hayvanseverim” diyerek topladığı onlarca kedi ve köpeği vahşice katletti. Komşuların şikayeti üzerine yapılan baskında hayvanlara işkence yaparak öldürdüğü tespit edildi.

Aydın'ın Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü, Belediye Zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri 64 yaşındaki Nazlı Tuncal'ın evinden ve arabasından çok sayıda çürümüş kedi ve köpek ölüsü çıkardı. Birçok hayvanın da bahçeye gömüldüğü ortaya çıktı.

Ekipler bahçede hayvanların çocuğunun bakımsızlıktan hasta olduğunu gördü. Yapılan incelemelerde bahçede bazı yerlerin kazılarak üzerinin tekrar kapatıldığı da tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler bu noktaları kazdıklarında çok sayıda kedi ve köpek ölüsüne rastladı.

Bunun üzerine ekipler bu noktaları kazdıklarında çok sayıda kedi ve köpek ölüsüne rastladı.
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