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Aktüel

Aydın’da 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkmaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında değişiklik yapıldığını açıklamasının ardından Aydın’da 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:52:42 -
Aydın’da 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkmaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında değişiklik yapıldığını açıklamasının ardından Aydın’da 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkmaya başladı.


Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir devam eden 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında değişiklik yapıldığını ifade etmişti. Bu kapsamda 65 yaş üstü vatandaşlar sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan uygulamanın ardından Aydın’da da sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar Atatürk Kent Meydanı, Yağcılariçi, Adnan Menderes Bulvarı gibi şehrin işlek caddelerinde, park ve bahçelerde yürüyüş yaparken, maskelerini takıp sosyal mesafe kurallarına uydukları görüldü. 65 yaş üstü vatandaşların yeni uygulamadan memnun olduklarını ifade ettiler.

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