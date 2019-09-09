Aydın'da 38 düzensiz göçmen yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 38 düzensiz göçmen yakalandı. Kadınlar Denizi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti. Durdurulan lastik botta aralarında çocukların da bulunduğu 38 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. Kıyıya çıkartılan Suriye uyruklu 38 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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