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Aktüel Aydın'da 31 suç kaydı bulunan kişi yakalandı
Aktüel

Aydın'da 31 suç kaydı bulunan kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 22:23:49 -
Aydın'da 31 suç kaydı bulunan kişi yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın’ın Efeler ilçesinde 31 ayrı suçtan kaydı bulunan kişi, başkasına ait kimlikle yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orta Mahalle'deki denetim sırasında 10 BL 763 plakalı otomobili durdurdu.

Ekipler, kendisini Taylan G. olarak tanıtan ve hareketleri şüphe uyandıran sürücüyü Efeler Polis Merkezine götürdü. Polis merkezindeki sorgulamada sürücünün gerçek adının Tolga K. olduğu, Balıkesir Sındırgı Sulh Ceza Hakimliğince 2 ayrı kasten adam öldürme suçundan arandığı tespit edildi.

Hakkında 31 ayrı suç kaydı bulunan kişinin aracında yapılan aramada da pompalı tüfek, tabanca ve mermi bulunduğu öğrenildi.

Tolga K’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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