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Yerel Aydın'da 14 günlük uygulamada 236 aranan şahıs yakalandı, 86'sı tutuklandı
Yerel

Aydın'da 14 günlük uygulamada 236 aranan şahıs yakalandı, 86'sı tutuklandı

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Aydın'da 14 günlük uygulamada 236 aranan şahıs yakalandı, 86'sı tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 7-20 Eylül'de 70 bin 669 kişiyi sorguladı; aranan 236 şahıs yakalandı, 86'sı tutuklandı, 56 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 7-20 Eylül 2026 tarihleri arasında kent genelinde yürüttüğü denetim ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 236 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 86'sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Çalışmalarda 70 bin 669 şahıs sorgulandı.

Kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalarda 56 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Siber suçlarla mücadele ve sanal devriye faaliyetlerinde ise 118 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ve silahla mücadele çalışmalarında 196 gram uyuşturucu madde, 337 adet sentetik ecza, 8 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği ve pompalı tüfek ile 121 adet fişek ele geçirildi.

Trafikte 47 bin 858 araç sorgulandı

Trafik denetimlerinde kent genelinde 47 bin 858 araç ve motosiklet sorgulandı. Kurallara uymadığı tespit edilen 11 bin 205 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 379 araç trafikten men edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kent genelinde sürdürüleceğini bildirdi.

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